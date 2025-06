Patrick Baldassari ex Valeria Marini | Inzaghi grande Chivu? Farà bene

Patrick Baldassari, ex Valeria Marini e volto noto della TV italiana, si esprime con entusiasmo sulla crescita di Cristian Chivu all’Inter: “Vedrete che farà bene”. Imprenditore di successo e protagonista nel mondo dello sport e dello spettacolo, Baldassari non perde occasione per condividere le sue analisi sugli ultimi eventi calcistici. Con la sua esperienza e lungimiranza, è certo che il futuro dei nerazzurri sia promettente, anche se lo scudetto di quest’anno sembra sfuggire all’ultimo istante.

“Vedrete che Cristian Chivu farà bene all’ Inter “, parola dell’imprenditore romagnolo Patrick Baldassari, deus ex machina Vip Master Tennis e ‘patron’ Bagni Paparazzi 242 di Milano Marittima. Patrick è un personaggio molto conosciuto in Emilia Romagna e non solo, con all’attivo importanti esperienze in tv (anche a Temptation Island 2018, al fianco di Valeria Marini ). “Scudetto di quest’anno svanito all’ultimo per i nerazzurri? Non utilizzerei proprio questi termini, nel senso che l’Inter ha avuto la capacità di restare su tutti i fronti fino alla fine”, ha proseguito Baldassari, incontrato in queste ore ai Bagni Paparazzi di Mi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it