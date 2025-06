Patente moto e pratiche bloccate per gli esami il Css | In tempi brevi risolveremo il problema

Il nuovo consiglio direttivo del Consorzio per la sicurezza stradale, guidato dal presidente Salvatore Armanno, sta affrontando con determinazione le sfide più urgenti. Tra queste, la ripresa delle pratiche per la patente moto e la risoluzione dei blocchi agli esami CSS, che ostacolano molti futuri motociclisti. Con un impegno concreto e una strategia mirata, promettiamo di risolvere il problema in tempi rapidi, perché la sicurezza e il diritto alla mobilità non possono aspettare.

Grande mole di lavoro per il nuovo consiglio direttivo del Consorzio per sicurezza stradale, guidato dal nuovo presidente Salvatore Armanno, eletto nel corso dell'assemblea dei soci svoltasi il 23 maggio scorso. Ad affiancarlo nel suo mandato ci sono i consiglieri Gianfranco Catalano, Giacomo.

