Pastore | Stagione Inter negativa? Da giocatore avrei voluto viverne cento di annate così

Javier Pastore, ex talento di Palermo e PSG, si apre con un’analisi sincera sulla stagione appena conclusa dall’Inter. Nonostante le difficoltà, il suo sguardo rivela una prospettiva unica: per lui, quella stagione è stata un’esperienza da vivere cento volte. In un’intervista esclusiva a Sportmediaset, Pastore riflette sulla scelta di Inzaghi di lasciare il club e su come, nel suo cuore, quei momenti siano ancora vivi e preziosi, perché ogni sfida è un’opportunità di crescita.

Pastore ex giocatore di Palermo e PSG, in un’intervista realizzata da Sportmediaset, ha parlato della stagione appena conclusa per l’Inter e la scelta di Simone Inzaghi di andare via dal club nerazzurro. MAGARI VIVERNE COSÌ – Javier Pastore torna a parlare riguardo la finale di Champions League vinta dal PSG e si sofferma in particolare sulla stagione dell’ Inter, per lui tutt’altro che negativa: «È stata una finale strana, che nessuno si aspettava di vedere un PSG fare cinque gol e giocare una partita tranquilla. L’Inter ha preso subito gol e il Paris ha iniziato a giocare alla loro maniera, tenendo palla e creando situazioni pericolose. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pastore: «Stagione Inter negativa? Da giocatore avrei voluto viverne cento di annate così»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pastore Stagione Inter Giocatore

Pastore: “E’ stata la migliore settimana della stagione del Milan”. Il motivo - Giuseppe Pastore, giornalista esperto, ha definito la settimana appena conclusa la migliore della stagione del Milan, spiegando le ragioni di questo successo.

Per Nico #Paz l'#Inter è pronta a stanziare tra i 30 e i 35 milioni di euro, con recompra a favore del #RealMadrid sui 50 milioni di euro. La trattativa è complessa, ma i contatti tra Zanetti e il giocatore sono ai limiti del "quotidiano". D'altronde l'intenzione della soc Partecipa alla discussione

Meglio un sistema di allarme, un pastore tedesco o Francesco #Acerbi per proteggere una casa Toni #Kroos non ha dubbi, davanti alla propria porta di casa vorrebbe il difensore dell’Inter #Sportitalia Partecipa alla discussione

Pastore: "Annata negativa dell'Inter? Da giocatore avrei voluto viverne cento di annate negative così" - Javier Pastore, ex giocatore del Paris Saint-Germain, intervistato da Sport Mediaset parla della scelta di Simone Inzaghi di lasciare l'Inter commentando al tempo stesso l'annata nerazzurra: "Sono sce ... Da msn.com

Pastore: “Inzaghi? Sono scelte. Inter in fondo a tutte, avrei voluto farne 100 di stagioni così” - L'ex calciatore di Roma e Psg, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della stagione dell'Inter e della finale di Champions col Psg ... Riporta fcinter1908.it

Pastore difende l’Inter: «Se questa è una stagione negativa, avrei voluto viverne cento» - Intervistato da Sport Mediaset, Javier Pastore ha commentato la stagione dell’Inter. Le sue parole tra finale di Champions League e Simone Inzaghi Intervistato da Sport Mediaset, Javier Pastore ha com ... Lo riporta informazione.it

Pastore vs. Germany