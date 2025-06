Passeggiata fra storia e natura per gli amanti dei gatti

Se sei appassionato di gatti e desideri scoprire i loro segreti tra storia, natura e letteratura, questa è l’occasione perfetta. Sabato 21 giugno, presso la suggestiva Villa Reale di Monza, potrai immergerti in un percorso affascinante dedicato ai felini, guidato da Ilaria Mariani, esperta in relazione felina. Un’esperienza unica per conoscere e comprendere meglio il mondo dei nostri amici a quattro zampe, un viaggio tra curiosità, cultura e natura che non puoi perdere.

Per tutti gli amanti dei gatti, gli appassionati di storia, letteratura od etologia, c’è una buona notizia dietro l’angolo. Una passeggiata completamente dedicata ai gatti si terrà proprio questo mese presso la Villa Reale di Monza, per la precisione sabato 21 giugno dalle 16.30 alle 18.30. A organizzarla Ilaria Mariani, Consulente della Relazione Felina. L’obiettivo della passeggiata, che sarà un percorso a tappe, soffermandosi su temi di storia, letteratura, etologia e poesia, è di permettere ai partecipanti di immergersi nella piacevole atmosfera della Villa Reale, circondati dal verde del parco di Monza, e celebrare al contempo il legame tra uomo e gatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passeggiata fra storia e natura per gli amanti dei gatti

