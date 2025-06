Parla la preside | Mobbizzata perché a favore delle riforme di Valditara

La preside Anna Maria De Luca del liceo Montessori di Roma denuncia un inquietante caso di mobbing, imputabile al suo sostegno alle riforme di Valditara. Un clima di ostilità e falsità che ha accompagnato tutto l'anno scolastico, arrivando a ribaltare la realtà sotto gli occhi di tutti. È una questione che scuote il mondo dell’istruzione: fino a che punto si può spingere l’intolleranza verso chi osa esprimere opinioni diverse?

