Parigi | trionfa Alcaraz Sinner ko al 5

Nel cuore di Parigi, Alcaraz trionfa al Roland Garros, lasciando a bocca asciutta Jannik Sinner dopo una battaglia epica di 5 ore e mezza. La sfida, ricca di emozioni e colpi spettacolari, si è conclusa con un super tiebreak mozzafiato (10-3), segnando il fallimento di tre match point e il trionfo dello spagnolo. Con questa vittoria, Alcaraz si conferma l’erede del tennis mondiale; ma cosa ci riserva il futuro?

20.59 Tre matchpoint falliti nel 4° set costano carissimo a Jannik Sinner che in finale al Roland Garros deve arrendersi alla rimonta di Carlos Alcaraz.Dopo una 'battaglia' durata 5 ore e mezza (e una sfida davvero meravigliosa),lo spagnolo piega l'azzurro che aveva vinto i primi due set: 46 67 (4) 64 76 (3) 76 (10-3 al super tiebreak) il punteggio in favore del murciano. Alcaraz, che si conferma sempre più come l'erede del connazionale Nadal,batte ancora Sinner sulla terra battuta (3-0) e vola sull'8-4 nei confronti diretti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it