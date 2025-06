Parigi il portafortuna di Errani e Paolini | trionfano al Roland Garros primo Slam vinto in coppia

Errani e Paolini, la coppia che ha conquistato il cuore di Parigi, scrivono un nuovo capitolo di successo nel mondo del tennis. Dopo aver dominato gli Internazionali di Roma, conquistato la Billie Jean King Cup e portato a casa l’oro olimpico, ora sono le regine di Roland Garros. La loro vittoria storica segna il primo Slam in doppio per entrambe: un risultato che consacra Errani come una delle più grandi interpreti italiane di sempre.

Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano piĂą. Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, la Billie Jean King Cup con l’Italia e l’oro alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate, oggi hanno trionfato al Roland Garros, sempre nella capitale parigina. Per la coppia si tratta del primo Slam. Hanno battuto 6-4, 2-6, 6-1 la serba Krunic e la kazaka Danilina. Leggi anche: Errani e Paolini in finale di doppio. La domanda è: Errani è la piĂą grande doppista di sempre? Paolini: «Grazie a Sara Errani sono migliorata, è un’ispirazione». Dopo la vittoria, la Paolini ha espresso parole di stima nei confronti della sua compagna di gioco: «Complimenti alle nostre avversarie, hanno giocato un gran torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Parigi il portafortuna di Errani e Paolini: trionfano al Roland Garros, primo Slam vinto in coppia

In questa notizia si parla di: Parigi Errani Paolini Roland

COME A PARIGI! Errani/Paolini battono ancora Andreeva/Shnaider e sono in finale agli Internazionali d’Italia! - Sara Errani e Jasmine Paolini tornano a brillare agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale dopo aver superato di nuovo le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

ROLAND GARROS | Errani e Paolini vincono così il secondo titolo consecutivo dopo quello agli Internazionali d'Italia. E' la loro seconda finale Slam di seguito a Parigi: lo scorso anno persero contro Katerina Siniakova e Coco Gauff #ANSA Partecipa alla discussione

#RolandGarros Primo successo in uno Slam per la coppia #Errani-#Paolini. Le azzurre lo hanno conquistato a Parigi, nella finale del #RolandGarros2025 contro #Krunic-#Danilina. Tra poco in campo #Sinner sfiderĂ #Alcaraz per il titolo Partecipa alla discussione

Roland Garros, Errani/Paolini regine di Parigi, Danilina/Krunic sconfitte 6-4 2-6 6-1 - Danilina/Krunic accorciano e vincono un game nel terzo set Danilina/Krunic allungano il terzo set Paolini-Errani 3-0 nel terzo set Dopo un set “sonnecchiante” le azzurre ritrovano il loro tennis e bre ... Come scrive msn.com

Errani e Paolini conquistano di nuovo Parigi, dopo le Olimpiadi anche il Roland Garros è loro - Le azzurre hanno sconfitto in tre set Danilina e Krunic con il punteggio di 6-4 2-6 6-1. Sara bissa il successo ottenuto nel misto con Vavassori ... Scrive msn.com

Paolini-Errani regine a Parigi: trionfo al Rolang Garros e primo slam - Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio femminile del Roland Garros. È il primo successo in uno Slam per la ... iltempo.it scrive