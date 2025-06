Parere Agcm su Rap e Amat Uiltrasporti Sicilia | Basta scaricare le colpe sui lavoratori

Il recente parere dell’Agcm sulla gestione dei servizi pubblici affidati a Rap e Amat a Palermo solleva un punto cruciale: basta scaricare le colpe esclusivamente sui lavoratori. L’autorità evidenzia come le cause strutturali abbiano compromesso l’efficienza e invita a un’analisi più approfondita, superando le semplicistiche accuse. È ora di affrontare con coraggio i problemi reali per trovare soluzioni durature.

Il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sulla gestione dei servizi pubblici locali affidati a Rap e Amat "ignora le cause strutturali che hanno compromesso l'efficienza dei servizi" e "non si può continuare a scaricare le responsabilità esclusivamente sulle.

In questa notizia si parla di: Parere Agcm Scaricare Amat

