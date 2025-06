Parcheggio ‘Guidazzi’ Sessanta posti auto a servizio del centro

Cesena si prepara a vivere una rivoluzione nella sosta! Il nuovo parcheggio ‘Guidazzi’, con i suoi sessanta posti auto, rappresenta un'importante novità per il centro storico, offrendo maggiore comodità e fluidità al traffico. Frutto di un’intesa tra l’amministrazione comunale e la Cooperativa Sacra Famiglia, questa infrastruttura rafforza l’accessibilità cittadina. La città si apre a un futuro più smart e accessibile, rendendo ogni visita ancora più piacevole e senza pensieri.

La sosta a Cesena si riorganizza, potenziandosi. A partire dalla zona a ridosso del centro storico che da domani potrà finalmente contare sui 60 posti auto aggiuntivi ricavati dal parcheggio realizzato all’intersezione tra le vie Verdi (dove sono colcati ingresso e uscita) e Padre Vicinio da Sarsina. L’area è stata resa utilizzabile grazie a un accordo tra l’amministrazione comunale e la Cooperativa Sacra Famiglia, proprietaria dello spazio a fronte di un corrispettivo economico di 1 milione di euro per il diritto di superficie ventennale. Il parcheggio da domani sarà a pagamento (primi dieci minuti gratuiti) 24 ore su 24, festivi compresi, alle seguenti tariffe: dalle 8 alle 20 si pagherà 1,50 euro per la prima ora e 2 euro per ciascuna ora successiva (tariffa ‘arancione’ a frazione oraria, il che vuol dire che allo scattare della nuova ora si pagherà in automatico come se si restasse per tutti i 60 minuti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio ‘Guidazzi’. Sessanta posti auto a servizio del centro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Parcheggio Posti Auto Centro

Parcheggio Fiera, 300 posti gratuiti e fermata linea 1 di Atb per centro e Città Alta - Scopri il nuovo parcheggio della fiera, con 300 posti gratuiti e la fermata della linea 1 di ATB, ideale per raggiungere il centro e Città Alta.

Tra le decisioni principali, il via libera alla variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio multipiano su Viale della Croce Rossa, infrastruttura da 150 posti auto con impianto meccanizzato verso il centro storico. Partecipa alla discussione

Parcheggio ‘Guidazzi’. Sessanta posti auto a servizio del centro - Apre la nuova struttura all’intersezione tra le vie Verdi e Padre Vicinio da Sarsina. Area a pagamento con lettura della targa: 1,50 euro la prima ora, 2 le successive. . Da msn.com

Il rebus della sosta. Mancano posti auto gratis per pendolari e lavoratori - Piazzale Antico Lazzaretto, tra i pochi con le strisce bianche, è sempre pieno. Ma anche pagando in certe zone si fa fatica, come in via Anastagi. Si legge su msn.com

Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale - Arezzo, 6 giugno 2025 – Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale Casi: “Una risposta concreta a chi vive il centro storico, senza penalizzare nessuno” ... Lo riporta lanazione.it

PARCHEGGI IN CENTRO, PELLIZZARI: «350 POSTI AUTO INTERRATI IN PIAZZA INSURREZIONE» | 15/04/2022