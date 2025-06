Parata di motociclette al concorso d’eleganza

Preparati a immergerti in un mondo di stile e adrenalina: oggi Portoverde si trasforma nel palcoscenico di “Moto Incontro Portoverde”, il primo concorso d’eleganza dedicato esclusivamente alle moto da competizione. Dalle 8.30, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare capolavori come la Ducati V4 Tricolore Italia firmata da Bagnaia, prima di assistere a una spettacolare parata turistica chelascerà tutti senza fiato. Un evento imperdibile per gli appassionati di motori e design!

Debutta oggi nella suggestiva cornice di Portoverde il primo concorso d'eleganza dedicato esclusivamente alle moto da competizione. L'iniziativa " Moto Incontro Portoverde " inaugura dalle 8.30 quando i mezzi partecipanti saranno esposti nel Piazzale Colombo, offrendo agli appassionati e curiosi l'opportunità di ammirare gioielli su due ruote come la Ducati V4 Tricolore Italia firmata da Bagnaia. Alle 10.45 prenderà il via una parata turistica con rientro intorno alle 11.40 quando si terrà il momento clou della giornata con talk show, valutazione delle moto da parte della giuria, lotteria benefica, premiazioni.

In questa notizia si parla di: Parata Concorso Eleganza Motociclette

