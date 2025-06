Papa | mondo sempre più connesso ma solo

In un mondo sempre più connesso, la solitudine rimane una sfida sottile e diffusa. La recente Messa in Piazza San Pietro, celebrata in occasione di Pentecoste e del Giubileo, ha ricordato come, nonostante il progresso, il bisogno di vera connessione umana sia più vivo che mai. Con il Papa e oltre 500 sacerdoti, si è sottolineata l'importanza di riscoprire il valore della comunità autentica. È tempo di riconnettersi davvero, andando oltre i like e le chat, per ritrovare il senso di appartenenza e di solidarietà.

11.21 Messa in Piazza San Pietro per Papa Leone XIV, nel giorno di Pentecoste e al termine del Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Nuove Comunità. Col Pontefice, concelebrano 24 cardinali,24 vescovi e 500 sacerdoti "E' triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere paradossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di 'fare rete', sempre immersi nella folla restando però viaggiatori spaesati e solitari". Poi: dove c'è amore non ci sono pregiudizi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

