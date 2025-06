Papa Leone XIV sui femminicidi | Sono risultato di relazioni infestate dal dominio

Nella solenne cornice della Pentecoste, Papa Prevost ha affrontato temi scottanti e dolorosi: guerre e femminicidi, denunciando come queste tragedie siano il risultato di relazioni infestate dal dominio. Un richiamo potente alla riflessione su come fraintendimenti, pregiudizi e strumentalizzazioni alimentino violenza e ingiustizia. Un messaggio che invita alla consapevolezza e al cambiamento, affinché si possa costruire un futuro più giusto e rispettoso per tutti.

E proprio su questi si è espresso nel dolore denunciando come siano la malattia sintomo di relazioni "inquinate da fraintendimenti, pregiudizi e strumentalizzazioni".

