Papa Leone XIV | Penso con dolore ai femminicidi la volontà di dominare sfocia in violenza

Papa Leone XIV ci invita a riflettere con dolore sui drammatici femminicidi, un tragico esempio di come la sete di potere sfoci in violenza. Durante la messa di Pentecoste in Piazza San Pietro, Prevost ha sottolineato l'importanza di abbattere i muri dell'indifferenza e dell'odio per costruire una società più giusta e compassionevole. È tempo di agire e trasformare le parole in azioni concrete.

"Abbattere i muri dell'indifferenza e dell'odio", ha detto inoltre Prevost durante la messa di Pentecoste in Piazza San Pietro.

