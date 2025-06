Papa Leone XIV nel giorno di Pentecoste | Lo spirito di pace apra le frontiere abbatta i muri e dissolva l' odio

In un giorno di Pentecoste, Papa Leone XIV ci invita a lasciarci attraversare dallo spirito di pace che può abbattere muri e aprire frontiere. È un appello universale alla speranza e all’amore, affinché il vento dello Spirito rinnovi le nostre vite e il mondo intero. Con questa preghiera, auspichiamo un futuro in cui la pace regni sovrana, guidata dalla forza dell’amore divino.

«Fratelli e sorelle, è la Pentecoste che rinnova la Chiesa e il mondo! Il vento gagliardo dello Spirito venga su di noi e in noi, apra le frontiere del cuore, ci doni la grazia dell'incontro con Dio, allarghi gli orizzonti dell'amore e sostenga i nostri sforzi per la costruzione di un mondo in cui regni la pace». Così Papa Leone XIV nell'omelia della messa in piazza San Pietro, nella Solennità.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Nella Solennità di Pentecoste Santa Messa del giorno presieduta dal Santo Padre Leone XIV "Lo Spirito del Signore riempie l’universo, alleluia; Egli, che tutto unisce, conosce ogni linguaggio, alleluia" Partecipa alla discussione

#LeoneXIV ai Movimenti: «In Gesù tutto si trasforma perché Dio regna» Lo Spirito di Gesù cambia il mondo perché cambia i cuori. Omelia del Papa alla veglia di #Pentecoste nel giubileo dei Movimenti ecclesiali Partecipa alla discussione

