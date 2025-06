Papa Leone XIV | Logica dell’esclusione emerge nei nazionalismi politici

Papa Leone XIV, durante la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro, ha lanciato un appello forte contro i nazionalismi politici. Sottolineando che “dove c’è amore non c’è spazio per pregiudizi”, ha invitato a superare le barriere dell’odio e dell’esclusione. La sua voce si leva come un richiamo universale alla pace e all’unità, affinché possa prevalere il sentimento di fratellanza tra tutti i popoli.

Papa Leone XIV ha presieduto la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro. “Dove c’è l’amore non c’è spazio per pregiudizi, per la logica dell’esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici “, ha detto il Pontefice durante l’omelia. “Invochiamo lo spirito dell’amore e della pace perché apra frontiere, abbatta i muri, dissolva l’odio”, ha aggiunto Prevost parlando davanti a una piazza gremita di fedeli. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Logica dell’esclusione emerge nei nazionalismi politici”

