Papa Leone XIV | lo Spirito trasforma i pericoli nascosti nelle relazioni

Papa Leone XIV, durante la Messa di Pentecoste in Piazza San Pietro, ha sottolineato come lo spirito possa trasformare i pericoli insidiosi nelle relazioni, come fraintendimenti e pregiudizi, in opportunità di crescita e comprensione. Tuttavia, ha anche espresso dolore per le dinamiche di dominio che, alimentate dalla volontà di controllo, possono degenerare in violenza, richiamando tutti a riflettere sull'importanza di preservare relazioni basate sulla pace e il rispetto reciproco.

"Lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni", ha detto papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. "Penso anche - con molto dolore - a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull'altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio ", ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: lo Spirito trasforma i pericoli nascosti nelle relazioni

In questa notizia si parla di: Papa Leone Spirito Trasforma

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#LeoneXIV ai Movimenti: «In Gesù tutto si trasforma perché Dio regna» Lo Spirito di Gesù cambia il mondo perché cambia i cuori. Omelia del Papa alla veglia di #Pentecoste nel giubileo dei Movimenti ecclesiali Partecipa alla discussione

Papa Leone XIV, il Vento dello Spirito apra le frontiere del cuore - "Siamo davvero la Chiesa del Risorto e i discepoli della Pentecoste soltanto se tra di noi non ci sono né frontiere e né divisioni, se nella Chiesa sappiamo dialogare e accoglierci reciprocamente inte ... Lo riporta acistampa.com

Papa, dolore femminicidi, violenza per volontà dominare - "Lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni", ha detto papa Leone XIV nella messa di Pentecos ... Da ansa.it

Leone XIV: “Invochiamo lo Spirito dell’amore e della pace” - Il Santo Padre ha offerto una profonda riflessione sul dono dello Spirito Santo che, nel giorno di Pentecoste, apre frontiere di fraternità ... Segnala interris.it