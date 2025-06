Papa Leone XIV | l' amore abbatte i muri dell' indifferenza e dei pregiudizi

Papa Leone XIV ci ricorda che l'amore ha il potere di abbattere muri di indifferenza, odio e pregiudizi. Durante la messa di Pentecoste in Piazza San Pietro, ha sottolineato come lo Spirito Santo possa superare ogni barriera, unendo i cuori e promuovendo pace e comprensione. In tempi in cui le guerre sembrano dilagare, questa invocazione all’amore diventa un’eco urgente che ci invita a costruire un mondo più solidale e aperto.

"Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio", e "dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici". Lo ha detto Papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. "E di tutto questo sono tragico segno le guerre che agitano il nostro pianeta", ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: l'amore abbatte i muri dell'indifferenza e dei pregiudizi

In questa notizia si parla di: Papa Leone Amore Abbatte

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV: "Abbattere i muri d'odio, basi di nazionalismi e guerre" - Nella messa di Pentecoste in piazza San Pietro, in occasione del Giubileo dei Movimenti, il pontefice ha affrontato il tema delle guerre e dei femminicidi. “Penso con molto dolore ai recenti casi di f ... Come scrive tg24.sky.it

Papa, abbattere muri odio, basi di nazionalismi e guerre - "Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio", e "dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, pe ... Si legge su ansa.it

Papa Leone XIV nel giorno di Pentecoste: "Lo spirito di pace apra le frontiere, abbatta i muri e dissolva l'odio" - «Fratelli e sorelle, è la Pentecoste che rinnova la Chiesa e il mondo! Il vento gagliardo dello Spirito venga su di noi e in noi, apra le frontiere del ... Da gazzettadelsud.it