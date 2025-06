Papa Leone XIV invoca pace durante la messa di Pentecoste a Piazza San Pietro

In un gesto di profonda speranza e fede, Papa Leone XIV ha invocato la pace durante la messa di Pentecoste in Piazza San Pietro, affidando all'intercessione della Vergine Maria il dono dello Spirito Santo. Un appello che risuona come un richiamo universale a coltivare la pace nei cuori e nelle relazioni, affinché la riconciliazione possa fiorire ovunque ci siano guerre e discordie. È un messaggio di luce e speranza che invita tutti noi a diventare artefici di pace.

"Ed ora, per intercessione della Vergine Maria, invochiamo dallo Spirito Santo il dono della pace ", ha detto papa Leone XIV alla recita del Regina Caeli, al termine della messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. "Anzitutto la pace nei cuori - ha affermato -: solo un cuore pacifico può diffondere pace, in famiglia, nella società, nelle relazioni internazionali". "Lo Spirito di Cristo risorto apra vie di riconciliazione dovunque c'è guerra; illumini i governanti e dia loro il coraggio di compiere gesti di distensione e di dialogo", ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV invoca pace durante la messa di Pentecoste a Piazza San Pietro

Papa Leone XIV incontra i giornalisti: “La pace comincia da voi. No a parole aggressive, disarmiamo la comunicazione” - Accolto da un caloroso applauso, Papa Leone XVI ha incontrato i rappresentanti dei media nell’Aula Paolo VI.

Parole del Santo Padre Leone XIV al termine della Messa presieduta dal card. Arinze, in occasione del Pellegrinaggio giubilare per la pace in Africa #papaleonexiv #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : https://ift.tt/HMphVT6 Partecipa alla discussione

I rappresentanti di Chiese e comunità ecclesiali e di altre religioni hanno partecipato domenica alla Messa di inizio pontificato di #PapaLeoneXIV, che li ha ricevuti ieri in udienza. I leader religiosi: “Lavoriamo insieme per la pace!” #VaticanNewsIT Partecipa alla discussione

Papa Leone XIV: “Aprire le vie della pace e della riconciliazione dove c'è guerra” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV: “Aprire le vie della pace e della riconciliazione dove c'è guerra” ... Riporta tg24.sky.it

Papa Leone XIV alla Messa di Pentecoste: focus sui femminicidi - Ha parlato di “dolore” per i femminicidi Papa Leone XIV, nell’omelia per la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro. Lo Spirito “trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre rel ... Lo riporta msn.com

Femminicidi, il dolore del Papa: "No al dominio che sfocia in violenza" - Prevost ha dato poi voce al suo dolore per i numerosi casi di femminicidio: “Penso – con molto dolore – a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull’altro, un atteggiamento ... msn.com scrive