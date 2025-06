Papa Leone XIV ha trovato un feeling inatteso con i suoi fedeli Felice per i bagni di folla ma non accarezza mai la loro pancia nei discorsi – I video

Papa Leone XIV ha conquistato il cuore dei fedeli con un atteggiamento sincero e spontaneo, creando un feeling inatteso che ha emozionato la piazza. La sua vicinanza autentica durante la veglia di Pentecoste ha rafforzato il legame tra guida spirituale e comunità, dimostrando che a volte, le parole semplici e i gesti genuini valgono più di ogni discorso. Una scena che resterà impressa nella memoria di tutti, perché il vero sorriso del Papa è un messaggio di speranza e unità.

Poco dopo le sette di sera di sabato 7 giugno dall’arco delle Campane è sbucata in piazza san Pietro la papamobile, con a bordo Leone XIV atteso da decine di migliaia di fedeli dei più importanti movimenti cattolici accorsi lì alla veglia di Pentecoste per il loro Giubileo. Il Papa si è alzato dall’auto per salutare i primi fedeli, e quando ha visto davanti a sé fotografi e telecamere sorridendo si è tolto subito gli occhiali da vista con le lenti leggermente fumate che stava indossando, mettendoseli in tasca. Un piccolo gesto, che secondo una indiscrezione circolata nei giorni successivi all’elezione, potrebbe derivare da un consiglio dei suoi stretti collaboratori: gli occhiali – gli avrebbero detto – rendono un po’ più distante il rapporto con gli altri. 🔗 Leggi su Open.online

