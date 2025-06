Papa Leone XIV e l’appello contro i femminicidi | Volontà di dominare sull’altro sfocia in violenza

Papa Leone XIV, con un appello forte e sincero, richiama tutti a superare le barriere dell’odio e della violenza, invocando lo Spirito dell’amore e della pace. La sua parola si fa eco contro il dramma dei femminicidi, spesso alimentati dalla volontà di dominare sull’altro. È un invito alla riflessione e all’azione, perché soltanto attraverso la comprensione e il rispetto possiamo costruire un mondo più giusto e fraterno. Continua a leggere.

Papa Leone XIV nell'omelia domenicale ha esortato a invocare “lo Spirito dell’amore e della pace, perché apra le frontiere, abbatta i muri, dissolva l’odio e ci aiuti a vivere da fratelli". "Penso anche a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull’altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza come purtroppo dimostrano i numerosi casi di femminicidio" ha dichiarato Prevost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

