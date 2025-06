Papa Leone XIV alla Messa di Pentecoste | focus sui femminicidi

Papa Leone XIV, durante la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro, ha espresso profondo dolore per il drammatico aumento dei femminicidi, sottolineando come lo Spirito Santo possa trasformare i cuori e prevenire le relazioni tossiche. La sua riflessione invita alla consapevolezza e al rinnovamento, affinché ogni relazione sia fondata sul rispetto e sulla dignità umana. È un appello urgente a tutti noi, perché questa piaga venga affrontata con coraggio e solidarietà .

Ha parlato di “dolore” per i femminicidi Papa Leone XIV, nell’omelia per la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro. Lo Spirito “trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. Penso anche – con molto dolore – a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull’altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio”. “Invochiamo lo Spirito dell’amore e della pace, perché apra le frontiere, abbatta i muri, dissolva l’odio” ha detto ancora il Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Messa di Pentecoste: focus sui femminicidi

In questa notizia si parla di: Papa Leone Messa Pentecoste

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#PapaLeoneXIV su #Tv2000 domenica #8giugno, #Pentecoste, la Messa alle ore 10.30 in occasione anche del #Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità . anche su @inblu2000it e #Play2000 https://tv2000.it/ufficiostampa/2025/06/0 Partecipa alla discussione

Pentecoste in piazza San Pietro con Leone XIV per i Movimenti, le Associazioni e le nuove Comunità che celebrano in questi giorni il Giubileo a loro dedicato https://osservatoreromano.va/it/news/2025-06/quo-131/veglia-e-messa-di-pentecoste-presiedute-dal Partecipa alla discussione

Papa Leone nella Messa di Pentecoste: "Viviamo connessi ma incapaci di fare rete" - Il Papa, nella Domenica di Pentecoste, in occasione del Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità presiederà la celebrazione eucaristica sul sagrato della Basilica di S. Pietro ... Da msn.com

Papa Leone XIV: “Aprire le vie della pace e della riconciliazione dove c'è guerra” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV: “Aprire le vie della pace e della riconciliazione dove c'è guerra” ... Scrive tg24.sky.it

Papa Leone XIV: lo Spirito trasforma i pericoli nascosti nelle relazioni - Papa Leone XIV parla dei pericoli nelle relazioni durante la messa di Pentecoste, evidenziando il problema della violenza e del femminicidio. Si legge su quotidiano.net