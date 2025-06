Paolo Bertolucci sulla finale Sinner-Alcaraz | Lo sport del diavolo ha colpito ancora

Lo sport del diavolo ha colpito ancora. Un match epico, durato oltre cinque ore, ha visto Jannik Sinner sfiorare la vittoria contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma il destino ha deciso diversamente. Paolo Bertolucci analizza con lucidità e passione questa battaglia leggendaria, sottolineando come la tensione abbia tradito il talento di Sinner. È un’ulteriore prova che nel tennis, come nella vita, anche i momenti più difficili offrono insegnamenti preziosi.

Un'amara sconfitta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 ATP) sul punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2) in 5 ore e 32 minuti di gioco. Ci sono motivi per cui rammaricarsi per Jannik, essendosi costruito ben tre palle match nel quarto parziale e non aver giocato al meglio il game in cui si è trovato a servire per chiudere il confronto. La tensione l'ha tradito e Alcaraz si è rivelato più bravo nei momenti topici del confronto. Un ko difficile da accettare, ma che fa parte di uno sport affascinante e crudele come il tennis. Paolo Bertolucci ne sa qualcosa, vista la sua esperienza.