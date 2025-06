Paola Perego piaceva a Maradona rubai dai suoi pantaloni il foglietto col numero di telefono | lo rivela l’ex marito e calciatore Andrea Carnevale

Una storia di passione e casualità che coinvolge leggende del calcio e della televisione. Andrea Carnevale rivela uno sguardo intimo sulla conquista di Paola Perego, svelando dettagli sorprendenti su come un gesto di Maradona abbia aperto le porte alla loro storia d'amore. Un racconto che unisce calcio, cuore e destino, dimostrando come le coincidenze possano cambiare le vite. Ma come si è evoluta questa storia?

L'ex calciatore ed ex marito di Paola Perego, Andrea Carnevale, ha raccontato a Il Corriere della Sera, come è riuscito a conquistare la conduttrice televisiva: "A Diego Armando Maradona piaceva e si era fatto dare il numero di telefono, lo segnò su un pezzo di carta. Rubai quel foglietto dai suoi pantaloni. È stato lui a farmela conoscere". Poi il matrimonio nel 1990, la nascita dei figli Giulia e Riccardo e la richiesta di divorzio, da parte della conduttrice, nel 1997. La fine della storia è accaduta perché "c'era un'altra persona. L'amore era finito, mi sono ostinato a continuare per i bambini.

