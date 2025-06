Pannelli salva-cigni in riva al lago | Pane e biscotti a pezzi rischiano di soffocarli

Angera, è quello di adottare pannelli salva cigni lungo le rive del lago per proteggerli da alimenti dannosi. Un gesto semplice e efficace per garantire la salute e il benessere di questi splendidi uccelli acquatici, spesso vittime di buone intenzioni che rischiano di essere controproducenti. È fondamentale sensibilizzare la comunità sull'importanza di rispettare e tutelare la fauna locale, preservando così il patrimonio naturale che ci circonda.

Angera (Varese) – Si ammirano quando eleganti scivolano sull’acqua, i cigni, ma corrono un serio pericolo per la salute quando inghiottono i pezzi di pane o biscotti lanciati da sedicenti animalisti. Un gesto che si ritiene innocuo e che invece è pericoloso per cigni e uccelli acquatici: il boccone inghiottito può causare gravi disturb i, fino a comprometterne la sopravvivenza. Quindi l’invito di due Amministrazioni comunali, Sesto Calende e Angera, è di non gettare pan e proprio per tutelare l’avifauna locale. Per sensibilizzare cittadini e turisti che durante la bella stagione affollano le due località, sono stati collocati pannelli informativi che spiegano quanto sia importante evitare quel gesto che si ritiene innocuo e invece non lo è. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pannelli salva-cigni in riva al lago: “Pane e biscotti a pezzi rischiano di soffocarli”

