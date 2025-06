Panchina Cagliari | incontro fra Giulini e Vanoli

Un incontro tra le figure di spicco del calcio a Cagliari: il presidente Giulini e l’ex allenatore del Torino, Paolo Vanoli. Come riferisce l’Ansa, i due si sono confrontati in un’ottica di dialogo e potentiale collaborazione, alimentando speranze e attese tra i tifosi sardi. Questa panchina potrebbe rappresentare il primo passo verso un nuovo capitolo per il club rossoblù, lasciando intravedere un futuro ancora tutto da scrivere.

Come riferisce l`Ansa, c`è stato un incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l`ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per provare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Incontro Cagliari Giulini Vanoli

#Cagliari, l'incontro con #Vanoli è andato bene. Piace a Giulini, che però è sempre tentato da Pisacane. Nei prossimi giorni Vanoli incontrerà il Parma Partecipa alla discussione

#Cagliari Domenica calda sul fronte panchina in casa Cagliari: previsto un incontro tra il patron rossoblù #Giulini e #Vanoli, ma resta ancora forte l'opzione #Pisacane Partecipa alla discussione

Panchina Cagliari: incontro fra Giulini e Vanoli - Come riferisce l`Ansa, c`è stato un incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l`ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per provare a trovare un. Leggi su calciomercato.com

Cagliari, incontro positivo con Vanoli. Giulini è sempre tentato da Pisacane - Nella giornata di oggi – sabato 8 – il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha incontrato Paolo Vanoli. Leggi su gianlucadimarzio.com

Cagliari, nelle prossime ore incontro Giulini-Vanoli. Ma Pisacane resta il favorito - Nella giornata di oggi (domenica 8 giugno) è previsto un incontro tra Giulini e Vanoli, quest’ultimo reduce dall’esperienza vissuta sulla panchina del Torino. Leggi su gianlucadimarzio.com