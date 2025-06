Panchina Cagliari | incontro fra Giulini e Vanoli | Calciomercato

Il futuro del Cagliari si fa sempre più interessante con l'incontro tra il presidente Giulini e l'ex Torino Vanoli, segnando un possibile nuovo inizio per la squadra. I social buzzano di commenti e ipotesi, mentre i tifosi attendono con trepidazione novità ufficiali. Con questa mossa, la società mostra di voler guardare avanti con determinazione. Restate sintonizzati: le prossime settimane saranno decisive per il destino rossoblù.

