Pamphili autopsia donna | no lesioni

Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto senza lesioni evidenti, coperto da un sacco, e a pochi passi si trova il corpicino di una neonata. Le indagini si concentrano sull'uomo visto nel parco e sui test genetici in corso per chiarire il rapporto tra le vittime. L’attesa dei risultati tossicologici e del DNA potrebbe rivelare una tragica verità sulla loro identità e le circostanze della morte.

22.00 L'autopsia sulla donna trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, ha dato esito negativo riguardo "lesioni sul corpo". Un sacco copriva la donna. A 200mt di distanza il corpicino di una bambina.Si cerca un uomo visto nel parco. L'esito dell'esame tossicologico verrà reso noti fra 60 giorni. E' in corso l'autopsia sul corpo della neonata. Il testa del Dna dimostrerà il legame tra la donna e la bimba di 6 mesi. Sarebbero madre e figlia,dell'Est Europa,senza fissa dimora. L'autopsia,prevista per martedì, è stata anticipata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

