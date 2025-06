Palmeri | Reijnders e Maignan il Milan ha venduto malissimo

Questo il commento di Tancredi Palmeri sul calciomercato del Milan, con un occhio critico verso la dirigenza rossonera.

Palmeri: «Fallimento Inter senza titoli? Guardate Juve e Milan con mercati milionari! Sul Napoli dico questo» - Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha analizzato la stagione dell’Inter nella corsa allo scudetto, confrontandola con i mercati milionari di Juventus e Milan e ponendo l'accento sulla determinazione del Napoli.

Reijnders in realtà sarà 75 e il Milan ha rigettato la nuova offerta del Chelsea per Maignan, insistendo per 20 milioni di sterline = 25 milioni di euro. Ma poi, ci può fare la morale uno che tifa una squadra che ha perso a 0 Skrinijar per aver rifiutato 50 milioni, vol Partecipa alla discussione

Reijnders a 55, Maignan a 18. Il Milan ha venduto malissimo, rimettendoci tra i 15 e i 20 milioni. Veramente non si vedono i confini di quanto male abbia fatto questa dirigenza Partecipa alla discussione

Tijjani Reijnders lascia il Milan: visite mediche e firma con il Manchester City - Reijnders passa al Manchester City per 55 milioni. Maignan verso il Chelsea, Hernandez attende l'Atletico Madrid. Scrive msn.com

Reijnders al City, al Milan 70 milioni. Maignan-Chelsea, si tratta. Napoli, Conte vuole Ndoye - In chiusura la trattativa per il trasferimento del centrocampista olandese alla corte di Guardiola, anche il portiere verso la Premier ma serve un rilancio ... Come scrive repubblica.it

Milan, Reijnders vicino alla cessione al City. Le news di calciomercato - Il centrocampista olandese vicino al trasferimento in Premier: oggi può essere il giorno della chiusura tra Milan e City. Intanto, il Chelsea pensa a Maignan: 30 milioni la richiesta del club rossoner ... Lo riporta sport.sky.it