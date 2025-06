Pallavolo serie C regionale femminile Volley Livorno promosso in B2 | Astra Chiusure Lampo ko nella finale playoff

hanno raggiunto un obiettivo storico: la promozione in Serie B2. Un risultato che testimonia dedizione, talento e il grande cuore di una squadra che ha saputo superare ogni ostacolo per scrivere una nuova pagina di gloria nel volley livornese. La Bi.Emme Service Volley Livorno si prepara ora ad affrontare con entusiasmo questa nuova sfida, portando alta la bandiera della cittĂ e del movimento femminile.

Missione compiuta. La Bi.Emme Service Volley Livorno bissa la vittoria nell'andata dello spareggio playoff superando anche al ritorno in quattro set (25-23, 18-25, 25-23, 25-14) l'Astra Chiusure Lampo davanti a un PalaFollati gremito in ogni ordine di posto. Con questo successo, Melosi e compagne.

