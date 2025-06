Pallamano la Prime Service ad un passo dalla serie A | da venerdi le finali nazionali

Domenica 22 giugno, il destino potrebbe sorridere definitivamente al club di Benevento “Prime Service”, che si avvicina con passo deciso alla conquista della serie A. Dopo aver dominato il campionato di Serie B maschile, i nostri atleti sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia, puntando alla promozione nazionale. La tensione è alle stelle: il momento di dimostrare tutto il nostro valore è arrivato.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” si prepara per le Finali Nazionali di Chieti e Pescara che mettono in palio la promozione in serie A. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas saranno chiamati a completare la splendida cavalcata che li ha visti vincere meritatamente il campionato di serie B maschile dell’Area 7. Domenica 22 giugno ci sarà il responso, allorquando, dopo aver affrontato venerdì il Nuoro e sabato il Pescara, ci saranno le ultime due gare. Domenica mattina sarà la volta dei siciliani del Palermo e la sera dei pugliesi del Putignano, tra le pretendenti più accreditate al salto di categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it