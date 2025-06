pallacanestro molinella under 14 trionfa nel campionato regionale silver

L'entusiasmo esplode mentre gli under 14 della Pallacanestro Molinella conquistano il titolo regionale Silver, dominando la serie contro Novellara. Dopo un'epica gara di andata, i giovani talenti sono pronti a festeggiare, ma un'improvvisa scossa di tensione mette alla prova la loro freddezza. Tuttavia, con determinazione e spirito di squadra, i ragazzi dimostrano che il vero trionfo si trova nel cuore, pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Gli under 14 della Pallacanestro Molinella vincono il campionato regionale categoria ‘Silver’ grazie alla differenza canestri nella serie al meglio delle due partite contro la Pallacanestro Novellara. Il punteggio in gara-uno ha visto prevalere Molinella grazie al 50-61 maturato nel Reggiano. Al ritorno tutto è pronto o quasi per la festa. La tensione, però, gioca un piccolo scherzo per i giovanissimi di Molinella che sono bravi a contenere lo scarto – altra vittoria in viaggio, 45-49 – e a conservare così quel divario che consente loro di trionfare. Nei playoff i rossoblù, allenati da coach Fabrizio Baffetti – una leggenda e un’icona per quello che riguarda il settore giovanile – e dagli assistenti Marco Faggioli, Alessandro Arcadipane e Micol Forlani, battono nell’ordine Medicina, Castenaso, Misano e Novellara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net