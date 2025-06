Palermo nel palazzo che fu della mafia degli affari adesso c’è la Sartoria sociale | Nuove chance per tessuti e persone

Nel cuore pulsante di Palermo, un edificio simbolo della mafia si trasforma in un luogo di speranza e rinascita. Un bene confiscato diventa la sede di Al Revés, la sartoria sociale che offre nuove opportunità per tessuti e persone, ribaltando le sorti di un passato oscuro e puntando verso un futuro di dignità e inclusione. È una sfida contro il destino: perché ogni filo può tessere un nuovo inizio.

Un bene confiscato alla mafia trasformato in un luogo di rinascita per vestiti e persone. Succede nel cuore di Palermo, dove un edificio simbolo degli affari di Cosa Nostra nel mondo degli appalti si è trasformato in una sartoria che dà nuove chance a tessuti e storie personali. “Abbiamo deciso di guardare il mondo al contrario, di ribaltare tutto”, racconta Rosalba Romano, tra le fondatrici di Al Revés, il mondo al contrario appunto, nome scelto dalla cooperativa sociale per questo esperimento di riscatto sociale e rigenerazione. Siamo a poche centinaia di metri dal carcere minorile Malaspina: partendo dal Teatro Massimo ci si lascia alle spalle il centro storico per addentrarsi in quella fetta di città che ha cambiato volto negli anni ’60. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo, nel palazzo che fu della mafia degli affari adesso c’è la Sartoria sociale: “Nuove chance per tessuti e persone”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sociale Palermo Mafia Affari

Due uomini condannati per imbrattamento muro a Palermo Marina Yachting: sanzioni e lavoro sociale - Due uomini, entrambi over 30, sono stati condannati per aver imbrattato il muro di Palermo Marina Yachting, un nuovo spazio urbano aperto a novembre 2023.

Siap Palermo (@SiapPalermo) Partecipa alla discussione

Mafia, rapporti d’affari con gelaterie. Due arresti a Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – Due persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia in carcere e oltre 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione dei finanzieri del ... Lo riporta msn.com

Asse Salemi-Palermo: boss e imprenditori in affari, 11 arresti - PALERMO – I mafiosi di Salemi si erano messi in affari con alcuni boss palermitani ... dopo il precedente arresto e la condanna per mafia, gli è stato confiscato il patrimonio, tra cui alcune ... livesicilia.it scrive

Mafia, maxiblitz tra Palermo e Milano: 91 arresti in 9 regioni - Il maxiblitz, coordinato dalla Dda di Palermo ... Già condannato per mafia, dal 2016 è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. Uscito dal carcere (conversava tranquillamente ... tg24.sky.it scrive

Palermo. Mafia. Affari con le imprese funebri: 2 fermati