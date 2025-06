PalaDozza pronto per gli Europei femminili di basket | Italia sfida Serbia

Il PalaDozza si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di eccellenza, pronto ad accogliere il grande spettacolo del basket femminile europeo. A soli 10 giorni dall’esordio, le azzurre si preparano con determinazione prima di affrontare la Serbia, la prima avversaria del girone eliminatorio. Un momento cruciale che promette emozioni intense e tanta passione, perché il conto alla rovescia per gli Europei è ormai iniziato.

Il PalaDozza si fa bello e si prepara ai campionati Europei femminili di basket. Mancano 10 giorni all'inizio del girone eliminatorio in programma sotto le Due Torri dal 18 al 21 giugno, una kermesse che oltre alle azzurre padrone di campo vedrĂ scendere in campo Slovenia, Lituania e la Serbia che tra l'altro sarĂ la prima avversarie dell'Italia. Le azzurre continuano il loro percorso di preparazione in vista degli Europei e saranno impegnate il 10 e 11 giugno a Brno per affrontare in un duplice impegno la Repubblica Ceca, mentre il 13 saranno impegnate al palasport di Castenaso alle 20 per affrontare il Montenegro (ma a porte chiuse).

