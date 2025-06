Pagliuca sicuro | Il calcio del Bologna di Italiano è uno dei migliori in Europa Inter? Non sembrava una finale di Champions…

Gianluca Pagliuca, ex portiere e tifoso appassionato, analizza con entusiasmo la stagione di Bologna e Inter, sottolineando come il calcio italiano, e in particolare quello del Bologna, sia tra i migliori d’Europa. La sua voce, autorevole e sincera, invita a riflettere sulla crescita delle squadre italiane e sulla qualità del nostro campionato. Un commento che evidenzia come scegliere l'italiano sia sempre la scelta giusta, perché qui si può costruire un futuro vincente.

Le parole di Gianluca Pagliuca, ex portiere, sulla sfida di Serie A, sulla stagione di Bologna ed Inter. Tutti i dettagli in merito Gianluca Pagliuca ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Inter e Bologna. ITALIANO, SCELTA GIUSTA – «Certo, perché a differenza di qualcun altro ha capito che qui si può costruire .

