Pagliarulo | In cammino per un’altra idea di Europa

Gianfranco Pagliarulo si mette in cammino, guidando la discussione verso una nuova visione dell’Europa. Dopo anni di sfide e riflessioni, la domanda cruciale è: quale Ue vogliamo costruire insieme? Un’Europa più inclusiva, sostenibile e democratica: questa la sfida che ci aspetta. Perché il futuro del continente dipende anche dalla nostra volontà di ripensare e reinventare la stessa idea di Europa.

«Negli ultimi tre anni, ma in particolar modo nell’ultimo, si è posta con urgenza a tutti i popoli europei la questione di quale Ue vogliamo». A dirlo Gianfranco Pagliarulo, presidente . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Pagliarulo: «In cammino per un’altra idea di Europa»

