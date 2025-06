Paesaggi in formazione | il collegio dei geometri protagonista dell' incontro

Il Collegio dei Geometri di Salerno si prepara a essere protagonista nell’evento “Paesaggi in_formazione”, un’occasione unica di confronto e approfondimento dedicata alle sfide e alle innovazioni nel settore. Martedì 10 giugno 2025, alle 16:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Sala Consilina, esperti e professionisti si riuniranno per tracciare insieme le future traiettorie del paesaggio italiano. Un appuntamento imperdibile per chi vuole essere al centro del cambiamento.

