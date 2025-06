Padova 14 giugno | manifestazione internazionale sui danni da vaccino

Il 14 giugno a Padova si tiene una manifestazione internazionale per far luce sui danni da vaccino, un tema sempre più dibattuto. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno subito effetti gravi, invalidanti o fatali dopo la somministrazione. È arrivato il momento di ascoltare, conoscere e affrontare questa realtà per garantire maggiore sicurezza e trasparenza. Unisciti a noi per sostenere chi è stato colpito e promuovere un dialogo aperto e responsabile.

Negli ultimi anni, migliaia di persone in tutto il mondo hanno subito effetti avversi gravi, invalidanti o fatali dopo la somministrazione di ''vaccini''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Padova 14 giugno: manifestazione internazionale sui danni da vaccino

"Manifestazione internazionale sui danni da #vaccino". Imperdibile. Ci sono i peggiori elementi che hanno lucrato sulla #pandemia. Offerta libera e consapevole, ovviamente. Telefonate a Fabiola, il cui numero è in tutti gli autogrill che si rispettino Notate Partecipa alla discussione

