Padel Sara Errani | Non vedo l’ora di arrivare a Roma inizierò subito ad allenarmi

Non c’è un attimo di respiro per Sara Errani: l’azzurra, che ha vinto il torneo di doppio misto con Andrea Vavassori al Roland Garros, ed oggi ha concesso il bis, conquistando il titolo anche nel doppio femminile, in coppia con Jasmine Paolini, deve fare subito ritorno a Roma. Errani, in coppia con Giulia Dal Pozzo, ha ricevuto una wild card per il Major di padel che scatterà nella giornata di domani a Roma: al primo turno le avversarie saranno Sandra Bellver e Laia Rodriguez, mentre in caso di successo la sfida al secondo turno sarà contro Sainz-Llaguno, finaliste lo scorso anno nella Città Eterna. 🔗 Leggi su Oasport.it