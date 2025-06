Padel Errani dal Roland Garros al Major di Roma | Non vedo l’ora

L’atmosfera al Foro Italico si infiamma con il ritorno del Major di Roma, un evento imperdibile per gli appassionati di padel. Dopo il successo agli Internazionali di tennis e la vittoria in doppio a Roland Garros, Sara Errani si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla scena internazionale. Non vedo l’ora di scoprire come questa straordinaria atleta affronterà la sfida nel cuore di Roma, protagonista indiscussa di un’estate sportiva entusiasmante.

Roma, 8 giu. (askanews) – Meno di un mese dopo gli Internazionali di tennis, il Foro Italico torna protagonista con il BNL Italy Major Premier Padel, secondo Major stagionale dopo Doha. E alle stelle della ‘pala’ – ricorda una nota – si aggiungerà la due volte campionessa in doppio al Roland Garros Sara Errani, wild card per il main draw femminile. Dopo aver trionfato proprio stamattina in coppia con Jasmine Paolini e aver fatto lo stesso nel misto con Andrea Vavassori, Errani – campionessa anche al Foro Italico con Paolini – giocherà a Roma in coppia con Giulia Dal Pozzo. “Dopo aver conquistato due titoli Slam a Parigi non vedo l’ora di arrivare a Roma, dove proveremo a conquistarne un altro, questa volta nel padel – le sue parole -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

