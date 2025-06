Pacchetti dimagranti a 2 400 euro diete a base di carne palloncini | il prezzo di un corpo perfetto

Se si soffre di insicurezze legate all’aspetto fisico, il mercato delle soluzioni rapide e miracolose diventa un’illusoria via d’uscita. Tra diete estreme, trattamenti esclusivi e soggiorni di lusso, l’industria del corpo perfetto si presenta come un vero e proprio business milionario, alimentato da desideri profondi e spesso irrealizzabili. È fondamentale quindi domandarsi: quanto siamo disposti a investire sulla nostra salute e autostima?

