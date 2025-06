Otto e mezzo come il Senato | Bocchino zittisce tutti

In un ambiente che ricorda da vicino i palazzi del potere, Otto e Mezzo si trasforma in un vero e proprio teatro di opinioni contrastanti, dove il dialogo spesso si fa acceso e le proteste si fanno sentire. Come nel Senate, anche qui Bocchino studia il suo ruolo con maestria, mentre le discussioni si infiammano, riflettendo le tensioni della nostra politica attuale. È un confronto serrato che svela le sfide e le calling dei nostri giorni.

Nessuno, per fortuna, si siede al centro degli studi di La7. Né si sbraccia, si toglie la giacca, alza le mani al cielo. Ma il clima a Otto e mezzo è simile a quello che si respirava qualche giorno fa a Palazzo Madama, con le occupazioni a sbraitare e occupare l’aula per protestare contro l’approvazione del Dl Sicurezza. Davanti a Lilli Gruber, a criticare il governo c’è il solito parterre eccellente con Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Andrea Scanzi. «Il governo sta agitando il manganello prima che serva, cercando di invitare le persone a stare a casa, a non manifestare, a non prendere parola nella piazza, che è una delle forme dirette di democrazia garantita dalla Costituzione», attacca Concita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, come il Senato: Bocchino zittisce tutti

In questa notizia si parla di: Otto Mezzo Senato Bocchino

Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?" - Nella puntata di mercoledì 14 maggio di "Otto e Mezzo", Italo Bocchino si confronta con Massimo Giannini sul fenomeno del "premier time".

Otto e mezzo, Bocchino inchioda Giannini sull'Autonomia: "Senza memoria" - Dopo l’ok del Senato, la Camera ha dato il via libera ... Di questo si è discusso a Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su La7. iltempo.it scrive

Otto e mezzo, Italo Bocchino ammutolisce Lilli Gruber: “Mi leghi le mani?” - “Ma cosa costava al presidente del Senato…", lo interrompe Lilli Gruber. Bocchino si innervosisce per l’incursione: "Non li hai interrotti, fammi continuare. Anche Decimo Meridio, quando fu ... Si legge su iltempo.it

Giustizia, Bocchino: “I pm trovano comodo attaccare lo spinotto per fare le intercettazioni. Vanno tagliate”. Scontro con Travaglio e Gruber - Scontro a “Otto e mezzo” (La7) tra l’ex parlamentare ... Nordio durante la sua audizione in Commissione Giustizia al Senato. Bocchino, che pure aveva lasciato con Gianfranco Fini il Pdl ... Secondo ilfattoquotidiano.it