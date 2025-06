Ottavo blitz in lavanderia La cassa viene bruciata | Basta chiudo l’attività

Un'onda di crimine scuote il quartiere: l’ottavo blitz in lavanderia ha portato alla distruzione della cassa con il fuoco, costringendo la titolare Lucia a chiudere l’attività. Dopo sette colpi dall’aprile scorso, l’incursione di ieri pomeriggio segna un’altra escalation di violenza e paura. La situazione è insostenibile e il quartiere chiede risposte concrete per fermare questa spirale di delitti.

Un altro raid nella lavanderia a gettoni in via Wybicky, poche ore dopo l’incursione nella notte di venerdì quand’è stato arrestato un giovane in flagranza per tentato furto dagli agenti delle volanti. Intervistata dal Carlino, la titolare di ’Speedy wash’ alla Rosta Nuova, Lucia, aveva parlato di "sette colpi nell’attività dal 25 aprile in poi"; dopo il blitz di ieri pomeriggio, quando sono state applicate anche le fiamme, siamo a quota otto: "Ora chiudo definitivamente - annuncia lei -. I danni sono troppo grossi". La donna aveva lasciato la porta aperta per permettere l’ingresso dei clienti, quand’è stata chiamata dalla titolare dell’attività accanto che ha sentito odore di bruciato: "Lei è entrata chiedendo chi ci fosse dentro e il malvivente è scappato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it