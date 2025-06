Ostriche sugli scogli i turisti riempiono i secchi Non mangiatele

A Porto Garibaldi, turisti entusiasti si divertono a raccogliere ostriche sugli scogli, armati di secchi e coltellini. Un passatempo che attira molti, ma attenzione: questa pratica può mettere a rischio l’ecosistema locale e la sicurezza di chi le raccoglie. È fondamentale rispettare le normative e affidarsi ai laboratori autorizzati per il consumo, perché il piacere di assaggiare non deve compromettere la salute e l’ambiente. Ricordate: la natura merita rispetto.

Porto Garibaldi (Ferrara), 8 giugno 2025 –  Turisti a caccia di ostriche a Porto Garibaldi. Nei giorni scorsi via vai di villeggianti dalla spiaggia agli scogli per fare incetta di ostriche. Con secchi, alcuni armati anche di coltellini, una corsa a staccare i molluschi di due banchi naturali che si sono formati all’uscita del porto canale, sia sul lato della spiaggia, sia verso il mare. Le ostriche in quella zona ci sono da alcuni anni ma quest’estate i pregiati molluschi sono molto più numerosi. Dopo un momento di curiosità , i turisti si sono rimboccati le maniche per riempire i secchi. Mette in guardia Laurent Sitterlin, 57 anni, produttore di ostriche della cooperativa Sant’Antonio di Goro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ostriche sugli scogli, i turisti riempiono i secchi. “Non mangiatele”

