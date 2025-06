Ostilità sui social ma che bella la piazza

Nonostante l’ostilità diffusa sui social, la piazza si conferma ancora una volta il cuore pulsante di libertà e lotta per i diritti civili. Sei città italiane si uniscono in un’Onda Pride che segna una giornata storica per la comunità LGBTQIA+ e non solo. Le attiviste e gli attivisti di "Liber3 Tutt3" ci ricordano che “siamo fuori dall’armadio e nessuno potrà rimetterci dentro”. L’iniziativa ha superato le aspettative?

Giornata storica per la comunità LGBTQIA+ e non solo. Sei città italiane – Dolo, Messina, Torino, Taranto, Pavia e, non ultima, Ascoli – accolgono l’Onda Pride, la grande manifestazione nazionale per i diritti civili. "Siamo fuori dall’armadio e nessuno potrà rimetterci dentro", lo dicono le attiviste e gli attivisti del collettivo "Liber3 Tutt3", organizzatori dell’ evento ad Ascoli. L’iniziativa è stata all’altezza delle vostre aspettative? "Ci aspettavamo che sarebbe andata bene, ma non così bene. Mai come quest’anno abbiamo avuto tanto sostegno da gruppi, collettivi e persone. Abbiamo riempito Piazza del Popolo: è stato incredibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ostilità sui social, ma che bella la piazza"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ostilità Social Bella Piazza

Esperienze CON IL SUD - Il network dei progetti finanziati da Fondazione CON IL SUD