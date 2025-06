Ospedale Versilia La lunga genesi

Nel 1982, mentre l’Italia celebrava il trionfo mondiale di Spagna, un’altra sfida prendeva forma nella Versilia: la nascita di un ospedale unico. Proposta dall’allora presidente dell’Azienda sanitaria locale, Francesco Da Prato, questa visione ambiziosa avrebbe rivoluzionato l’assistenza sanitaria locale, sostituendo i quattro presidi esistenti. Non tutti erano d’accordo con questa rivoluzione sanitaria, ma la lunga genesi di ospedale Versilia avrebbe scritto un capitolo importante della nostra storia.

Nell’anno di grazia 1982 – passato alla storia del nostro Paese per il trionfo dell’Italia calcistica ai mondiali di Spagna – l’allora presidente dell’Azienda sanitaria locale della Versilia, il parlamentare del Pci Francesco Da Prato, lanciò la proposta della realizzazione di un ospedale unico, che avrebbe dovuto prendere il posto dei quattro presidi di Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio. Non tutti erano d’accordo sul Da Prato-pensiero: i rintocchi del campanile si facevano sentire anche all’interno degli stessi schieramenti politici, ma due anni dopo la Regione Toscana fece sua la proposta, inserendo l’ipotesi dell’Ospedale unico della Versilia nell’elenco delle opere da realizzare negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale Versilia. La lunga genesi

