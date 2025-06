Ospedale di Montebelluna attivato il parto indolore | al via gli incontri informativi

L’ospedale di Montebelluna compie un passo fondamentale verso un’assistenza sempre più vicina alle esigenze delle future mamme. Con l’attivazione del parto indolore e gli incontri informativi dedicati, si garantisce un percorso di gravidanza più sereno e personalizzato. Questa innovazione rafforza l’impegno dell’Ulss 2 nel prendersi cura delle donne in modo completo, offrendo loro un’esperienza di nascita ancora più sicura e confortevole, perché ogni nascita merita il massimo supporto e attenzione.

Un ulteriore importante passo avanti per un'assistenza completa e personalizzata alle donne in gravidanza in tutta l'Ulss 2. Anche nel Punto Nascita di Montebelluna è ora infatti possibile usufruire dell'analgesia per il travaglio di parto, servizio che arricchisce e completa l'offerta

