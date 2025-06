Osimhen tra Al-Hilal e Galatasaray | ingaggio da capogiro ma il sì non arriva Napoli attende i 75 milioni

Victor Osimhen è al centro di una delle trattative più calde di questa sessione di mercato, tra proposte da capogiro e un silenzio che alimenta i dubbi. Mentre il Napoli aspetta ancora i 75 milioni per cedere l’attaccante, il suo futuro resta appeso tra Al-Hilal e Galatasaray, con un destino che potrebbe cambiare in ogni momento. La suspense continua a crescere, lasciando tutti con il fiato sospeso.

"> Victor Osimhen è ufficialmente in vacanza, ma intorno a lui continua a infiammarsi una delle trattative più caotiche e ricche di colpi di scena di questo mercato estivo. Dopo aver lasciato Istanbul senza chiarire se si sia trattato di un addio o solo di un arrivederci, l’attaccante nigeriano è volato a Lagos, in Nigeria, dove ha aperto il suo consueto ritiro privato di fine stagione. Ma, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, attorno a lui si muovono ancora due pretendenti di peso: l’Al-Hilal, che punta a chiudere entro martedì, e il Galatasaray, che spera ancora in un colpo di cuore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Osimhen tra Al-Hilal e Galatasaray: ingaggio da capogiro, ma il sì non arriva. Napoli attende i 75 milioni

