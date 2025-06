Osimhen sblocca Napoli Juve il grande colpo | chi arriva

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si fa incerto: il 26enne centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe presto approdare all’Al Hilal, club arabo guidato da Simone Inzaghi. Con un’offerta allettante e un’operazione ormai vicina alla formalizzazione, il mercato si infiamma e il grande colpo si avvicina. La trattativa promette di rivoluzionare la stagione, portando il campione a sposare i soldi del campionato arabo e aprendo nuovi scenari per il calcio internazionale.

Il prossimo campione a sposare i soldi del campionato arabo sarà Victor Osimhen? Il 26enne centravanti nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito in Turchia al Galatasaray nell’ultima stagione, ha accettato la ricca offerta dell’Al Hilal, club allenato da Simone Inzaghi. Per la fumata bianca, manca ancora l’accordo tra le società, ma le ultime voci di corridoio fanno pensare che il via libera possa arrivare molto presto. Il club di Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti rispetto ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria e nelle ultime ore i sauditi avrebbero aperto alla possibilità di attivarla (l’Al Hilal vuole Osimhen per il Mondiale per club). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it