Osimhen l’Al Hilal rilancia | 75 milioni bonus compresi Di Marzio

Il trasferimento di Victor Osimhen dall Napoli all’Al Hilal si intensifica, con i sauditi che rilanciano a 75 milioni di euro, bonus compresi. La trattativa, ancora in fase di definizione, attende l’ok definitivo del giocatore, previsto per oggi. L’operazione potrebbe chiudersi prima del Mondiale per club, in programma dal 15 giugno, segnando un nuovo capitolo nella carriera del forte attaccante nigeriano. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Continua la trattativa per portare Victor Osimhen dal Napoli all’Al Hilal, prima del Mondiale per club che comincerà il 15 giugno. L’Al Hilal rilancia per Osimhen: 75 milioni, bonus compresi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Osimhen-Al Hilal, il club arabo ha rilanciato ancora: 75 milioni bonus compresi. Manca ancora l’approvazione definitiva da parte del giocatore, con la risposta che dovrebbe arrivare in giornata. Al nigeriano 35 milioni all’anno di stipendio (Gazzetta). Mancano due giorni alla chiusura di questa finestra di mercato che è stata spalancata per chi potrà divertirsi al Mondiale per club e gli arabi, che nella loro ricchezza sembravano comunque avessero provato a risparmiare qualcosina – diciamo dai cinque ai dieci milioni – si sarebbero rassegnati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, l’Al Hilal rilancia: 75 milioni, bonus compresi (Di Marzio)

