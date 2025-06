Osimhen | l’Al-Hilal pronto a pagare i 75milioni della clausola manca ora solo il si del nigeriano

Il grande colpo di mercato si avvicina: l’Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto 75 milioni per Osimhen, ma l’ultima parola spetta al nigeriano. La trattativa accelera, e il trasferimento del talento napoletano al campionato arabo sembra ormai cosa fatta. La domanda ora è: Osimhen accetterà questa opportunità? La risposta arriverà a breve, ma il suo futuro sembra ormai scritto.

Gli arabi pronti a pagare la clausola del nigeriano. Vicotr Osimhen sempre più vicino al campionato arabo. L'Al-Hilal è pronto a pagare la clausola di 75 milioni.

